Das Radfahren in Völkermarkt soll sicherer werden

Völkermarkt Der Busbahnhof in Völkermarkt wird zur Mobilitätsdrehscheibe ausgebaut. 1,3 Millionen Euro werden investiert. Die Arbeiten gehen zügig voran. Unterdessen feilen die Verantwortlichen auch an einem neuen Radverkehrskonzept. Pedalritter sollen in der Stadt künftig noch sicherer unterwegs sein.