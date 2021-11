Mit Licht geht´s sicher durch dunkle Jahreszeit

Spende für „Licht ins Dunkel“

Vor Ort können die Autolenker auch eine Spende für die Aktion „Licht ins Dunkel“ abgeben. Die Einnahmen werden einer Kärntner Familie in Not zu Gute kommen. Die Aktion findet am 8. November in Klagenfurt und Villach, am 9. November in Spittal und Radenthein, am 10. November in St. Veit und Feldkirchen sowie am 11. November in Kühnsdorf und Wolfsberg jeweils zwischen 17.30 und 19 Uhr statt.