Wenige Test-Kits in den Gauen

Diesen Umstand kritisiert auch die Salzburger FPÖ. „De facto ist es möglich, mehrere Male in dieselbe Supermarktfiliale oder in eine jeweils andere zu gehen, um die kostenlosen Gurgel-PCR-Tests zu hamstern. Bis keine mehr verfügbar sind, was mancherorts bereits der Fall ist“, sagt FPÖ-Chefin Marlene Svazek. Laut einer Abfrage der FPÖ gibt es die Sets im Tennengau nur mehr beim Roten Kreuz in Abtenau. In der ersten Woche der Heim-Gurgeltests wurden 600.000 Tests ausgegeben, erst ca. 10.000 sind zur Auswertung geschickt worden. Das bedeutet: 590.000 Gurgeltests liegen noch bei den Salzburgern zuhause.