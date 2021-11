Das Land Kärnten verschärft nun die 3G-Kontrollen

Angespannte 7 Tage Inzidenzlage

Die aktuelle Infektionslage in Kärnten lässt vermuten, dass weitere Maßnahmen notwendig sein werden. Am Mittwoch wurden in Kärnten 338 Neuinfektionen gemeldet. 115 Personen müssen in Kärntens Spitäler behandelt werden, 23 davon auf Intensivstationen (3 davon vollständig geimpft). Die Inzidenz in Kärnten wird mit 399 beziffert. Ab einer Inzidenz von 600 über sieben Tage wird ganz Kärnten zum Hochrisikogebiet.