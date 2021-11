Schneealarm! Im Westen hält der Winter Einzug

Der Autobahnbetreiber Asfinag hat am Mittwoch einen Appell an alle Verkehrsteilnehmer in Tirol und Vorarlberg gerichtet, wegen prognostizierter Schneefälle auf ihre Winterausrüstung zu achten. Bereits am Abend bzw. in der Nacht soll es zu schneien beginnen. Besonders auf der Brennerautobahn (A13) und der Arlberg Schnellstraße (S16) sei Vorsicht geboten, hieß es in einer Aussendung.