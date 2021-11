Erstaufführung: Brillant und kammermusikalisch

„Zweieinhalb Jahrhunderte“

So kann sich der Hörer an einem Werk erfreuen, das wirklich Musik ist, nicht nur die Aneinanderreihung von Tönen, wie heutzutage oft. Den kostbaren Rahmen für die beiden Stücke Dünsers bildete je ein Werk von Gustav Mahler und Johannes Brahms (die „zweieinhalb Jahrhunderte“ im Titel des Konzerts schließen wohl auch Goethes Roman mit ein). Mahlers Quartettsatz in a-Moll stammt aus der Zeit seines Studiums in Wien und beinhaltet ein so überbordendes Gefühlsspektrum, wie sie vor allem bei ganz jungen Menschen zu finden sind.