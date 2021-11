Crash-Kurs zum Käse Selbermachen boomt

Am vergangenen Sonntag endete der Salzburger Bauernherbst offiziell. Bleiben wird einigen Besuchern neben Erinnerungen auch das Wissen, selbst Käse herzustellen. Am Fürstenhof in Kuchl bietet Niki Rettenbacher zweieinhalbstündige Crash-Kurse zum Käsemachen an. Wer unter Anleitung des diplomierten Käse-Sommeliers ein geschicktes Händchen beweist, verlässt den Hof mit seinem eigenen Erzeugnis. Anhand einer Schritt für Schritt Anleitung haben Teilnehmer des Kurses die Möglichkeit, die Milch frisch ab Hof zu Frischkäse zu verarbeiten. Verwendet wird zur Herstellung ausschließlich Milch von Jersey Rindern. Sie gilt als besonders gehaltvoll und geeignet zur Käseherstellung. „Bis Mitte Dezember bieten wir noch Kurse an. Die Nachfrage riss einfach nicht ab“, sagt Niki Rettenbacher.