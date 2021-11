Hallo „Gurgel-Touristen“

„Alles Gurgelt“ läuft in Wien super. Wir haben Erfahrung damit. Anders als andere Bundesländer, wo Gurteltests bis heute Exoten sind und die Kapazitäten erst langsam aufgebaut werden müssen. Daher verwundert es wenig, dass jede Woche 55.000 Menschen aus den Bundesländern sich in Wien gurgeln. Da gehören Arbeitspendler dazu. Aber auch andere „Test-Touristen“. In Wien hat jetzt nicht nur die (Gratis-)Grippeimpfung gestartet. Auch die dritte Dosis gegen Corona kann sich jeder holen, dessen Zweitstich sechs Monate her ist. Die Anmeldung für die Auffrischung ist ab sofort möglich. Auch hier gibt es „Impf-Touristen“, also Nicht-Wiener, die sich bei uns ihren Stich holen. Wie viele das sind und spannende Fakts zu anderen Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.