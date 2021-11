Übernachtung in exklusiver Weinfass-Suite gewinnen

Der Winzerhof Küssler – LIKE A KISS

Haben Sie schon einmal in einem 9000 Liter fassenden Original Weinfass geschlafen? In einer Wohlfühloase mit uneinsehbaren Innenhof und Sonnenterrasse, samt Genießerzimmern genächtigt? Oder haben Sie schon an einer Weinverkostung in einem urigen 300jährigen Kellergewölbe teilgenommen und dabei die Kellerei eines begnadeten Salonwinzers bestaunt? Oder haben Sie schon eine Flasche - im wahrsten Sinne des Wortes - ausgezeichneten Küssler Weins genossen, mit Original-Weinviertler-Spezialitäten aus unserer Küche?