Lieferinger Tunnel am Mittwochabend gesperrt

Von 21 Uhr bis 24 Uhr wird der Verkehr in Richtung München in den Kreisverkehr der Anschlussstelle Salzburg-Mitte und von dort weiter direkt in den Tunnel umgeleitet. Für den Löscheinsatz wird es dann zwischen 22 Uhr und 22:30 Uhr eine Komplettsperre in beide Fahrtrichtungen geben. Die Übung ist gesetzlich vorgeschrieben und soll die Einsatzkräfte für den Ernstfall vorbereiten.