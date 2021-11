Kein Ersatz für zerbrochenes Zerbrechliches

Haftung greift in Deutschland nicht

Die Österreichische Post teilte mit, dass man im gewählten Tarif grundsätzlich bis 100 Euro hafte. Die Zusatzleistung „Zerbrechlich“ werde nach Deutschland jedoch nicht angeboten. Weshalb man keine Haftung übernehme, wenn dann etwas Zerbrechliches verschickt werde. Die Ombudsfrau wollte wissen, warum das so ist: Laut Post hängt das von den Bedingungen des Transportdienstleisters vor Ort ab. Das muss man als Kunde erst einmal wissen! In Kulanz bekommt Frau B. nun einen Gutschein der Post in Höhe von 20 Euro. Ein schwacher Trost…