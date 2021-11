Langes Warten auf den Behörden-Anruf

Die Salzburger Corona-Zahlen explodieren. So lag die 7-Tage-Inzidenz am Montag bei fast 600, am Freitag war diese noch bei 500. Testlabore und Contact Tracer sind wohl die, die das hohe Infektionsgeschehen am meisten fordern. Alleine am Montag gab es 4385 Salzburger, die aktiv mit dem Coronavirus infiziert waren. Das sind 115 mehr als am Tag zuvor.