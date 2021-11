Mit Baustellenfahrzeug eine „Spritztour“ gemacht

Ein 20-Jähriger, derzeit ohne festen Wohnsitz, nahm am Mittwoch, 27. Oktober, gegen 23 Uhr in Lohnsburg unbefugt ein Baustellenfahrzeug in Betrieb und fuhr gemeinsam mit einem 15-Jährigen aus Ried durch das Gemeindegebiet. Dabei kam er mehrmals von der Fahrbahn ab, durchfuhr ein Feld mit Elefantengras und überfuhr mehrere Leitpflöcke und ein Verkehrszeichen.