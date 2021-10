Haben Sie schon das Klimaticket gekauft? Mehr als 100.000 Menschen in Österreich haben es schon getan. Dieser Wille zum Klimaschutz könnte bei der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow ein schönes Vorbild sein. Dort verhandeln seit Sonntag Vertreter aus rund 200 Staaten die Klimazukunft unseres Planeten. Und um die ist es bekanntlich nicht so gut bestellt - oder wie Gastgeber und Briten-Premier Boris Johnson es formuliert: „Der Moment der Wahrheit für die Welt“. Das haben wir zwar vor zwei Jahren in ähnlich dramatischen Appellen von derselben Konferenz in Madrid gehört, einig geworden sind sich die Regierungschefs und Delegationen aus aller Welt dort aber nicht. Nun soll alles nachgeholt werden, deshalb wird diese Weltklimakonferenz COP26 mit Spannung, aber auch mit vorauseilender Resignation beobachtet. Klima-Kämpferin Greta Thunberg ist zwar schon da, doch die zwei wohl wichtigsten Staatschefs aus Russland und China fehlten schon zu Beginn. Weder auf dem am Wochenende stattfindenden G20-Gipfel in Rom, der die Marschrichtung für die Weltklimakonferenz klar machen sollte, noch in Glasgow ließen sich Wladimir Putin und Xi Jinping blicken.