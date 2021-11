Alkoholisierter Mopedlenker bei Sturz verletzt

Ein 50-Jähriger aus Braunau fuhr mit seinem Moped am Sonntag gegen 2.20 Uhr auf der Salzburger Straße in Braunau Richtung stadtauswärts. Dabei geriet er plötzlich ins Schleudern und kam zu Sturz. Zufällig nachkommende Rettungskräfte führten eine Erstversorgung durch. Der Mann wurde leicht verletzt und in das Krankenhaus Braunau gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,22 Promille, der 50-Jährige wird angezeigt.