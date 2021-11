Ducks-Damen fixieren mit Heimsieg Finaleinzug

Im Grunddurchgang steht nur noch das Rückspiel auswärts gegen die Dacia Ladies aus Wien an. Im Hinspiel kratzte man schon an der Sensation, am Ende unterlag das Team von Headcoach Boris Sobieski denkbar knapp mit 12:14. Das Beeindruckende an den Wienerinnen: Der Klub ist seit 2002, als das Finale gegen Graz verloren ging, unbesiegt.