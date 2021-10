Russe prügelte wild auf Einheimischen ein

Der Vorfall, Grund der Auseinandersetzung ist unbekannt, ereignete sich vor einem Lokal in der Salzburger Innenstadt. Der Russe schlug laut Zeugen weiter auf den Mann ein, obwohl dieser bereits am Boden lag und verletzte ihn dadurch unbestimmten Grades. Die Rettung brachte den Verletzten in das Uniklinikum Salzburg. Der Russe wurde nach kurzer Fahndung festgenommen und befindet sich im Polizeianhaltezentrum Salzburg. Der 23-Jährige wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung angezeigt.