Polizei auf der Straße im Dauereinsatz

Polizisten aus dem Pinzgau hielten am 30. Oktober, kurz vor Mitternacht an der Kapruner Landesstraße einen Pkw an, dessen Lenker ohne Licht fuhr. Die Beamten stellten deutlichen Cannabisgeruch im Pkw fest und fanden im Fahrzeug knapp 15 Gramm Cannabiskraut. Der Lenker, ein 17-Jähriger aus Uttendorf, wurde im Krankenhaus Zell am See einer klinischen Untersuchung unterzogen und war beeinträchtigt durch THC und Kokain. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab. Der Beifahrer, ein 15-Jähriger aus Zell am See wird, gemeinsam mit dem Lenker, wegen Besitz von Suchtmitteln angezeigt. Die zur Unterstützung der Amtshandlung hinzugerufene Streife nahm von einem offensichtlich alkoholisierten Fahrzeuglenker Kenntnis. Die Polizisten hielten den Mann, einen 25-Jährigen aus Rauris, an. Der 25-Jährige hatte über 2 Promille. Die Beamten nahmen den Führerschein ab und zeigen den Rauriser an.