„Alabas schwächste Leistung im Trikot von Real“

Alaba spielte gegen Elche in der Innenverteidigung durch. „REAL TOTAL“, ein digitales Fachmagazin, das sich sehr viel mit den „Königlichen“ beschäftigt, schreibt von seiner „schwächsten Leistung“ bei Real Madrid. „Seine Passivität hätte in der 19. Minute fast zum Rückstand geführt, auch in der 38. Minute vertändelte er unnötig den Ball und ermöglichte dabei Elche eine Großchance. Anschließend wurde er kein bisschen sicherer“, heißt es.