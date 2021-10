In vier Stunden zum Skifahrer

Er will seinen Schülern heuer unter anderem Skifahren in nur vier Stunden beibringen: mithilfe einer amerikanischen Methode, die zu Beginn auf ein Snow-Bike setzt. Schon nach dem Blitzkurs soll eine Abfahrt über eine blaue Piste möglich sein. „Wir müssen schauen, dass die Gäste heuer mehr Möglichkeiten haben, zu lernen . Bei den Skikursen wird die Gruppengröße kleiner sein“, sagt Koch. Zudem gefragt: Privatskilehrer, die von Familien tageweise gebucht werden. Kein Einzelfall: Auch andere Skischulen verzeichnen verstärkt Nachfrage nach Privatunterricht. „Bei uns gab es Anfragen aus Holland, ob wir Privatskilehrer haben , die geimpft sind“, berichtet Gerhard Sint, der eine Skischule in St. Johann im Pongau betreibt.