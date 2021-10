Niedrige Impfquote und Rattenfänger

Liebe Leserinnen, liebe Leser, nach einem relativ unbeschwerten Sommer kehrt nun das Thema Corona wieder verstärkt in unseren Alltag zurück. Vor allem steigende Infektionszahlen und stagnierende Impfquoten machen Ärzten und politischen Entscheidungsträgern Sorgen. Noch werden in Vorarlberg die Schutzmaßnahmen nicht verschärft, es ist aber wohl auch hierzulande nur noch eine Frage der Zeit. Zudem wird zunehmend auch Kritik an der Politik laut. Gesundheitsexperte Armin Fidler etwa sieht einen klaren Zusammenhang zwischen der niedrigen Durchimpfungsrate und der politischen Konstellation im Land. Optimistischer blickt dagegen Unternehmer Hubert Rhomberg in die Zukunft. Er plädiert für eine intelligentere Bodennutzung und wagt einen Blick über die omnipräsente Milchwirtschaft in Vorarlberg hinaus. Was er dort sieht, hat er meiner Kollegin Sonja Schlingensiepen im Interview verraten. Apropos intelligente Bodennutzung: Autor Robert Schneider hat Familie Keckeis-Grabher besucht - am Feld. Was Schneider neben dem starken Familienzusammenhalt dort noch entdeckt hat, lesen Sie heute in der Kronenzeitung. Bleiben Sie gesund, Ihr Emanuel Walser