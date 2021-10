Nahversorgung ist mehr als die Wurstsemmel

Rhomberg: Nein, ohne Eingriffe in Eigentumsrechte wird es nicht gehen. Aber wo fangen diese Rechte an? Wenn heute eine Gemeinde etwas umwidmet und eine Firma etwas kaufen will, werden immer öfter nur Baurechte vergeben. Wenn die Firma nach 50 Jahren abwandert, kann die Gemeinde einem anderen Unternehmen das Grundstück geben. Derzeit ist es oftmals noch so, dass der Hauptwert eines Unternehmens das Grundstück ist. Wenn dort nichts mehr passiert, ist es der Produktivität entzogen.