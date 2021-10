Start der PCR-Gurgeltests für zuhause

Verlässliche Partner des Testangebots

Partner Apothekerkammerpräsident Gerhard Kobinger fügt hinzu, dass sich in diesem Zusammenhang die Apotheken in enger Kooperation mit dem Gesundheitsressort des Landes und dem Gesundheitsministerium einmal mehr als verlässlicher Partner und sicherer Hafen in der wieder rauer werdenden See der Corona-Pandemie erweisen. Auch Spar Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer bestätigt: „Wir sind gerne Partner dieses neuen PCR-Testangebotes. Bei rund 250 Spar, Eurospar- und Interspar-Standorten kann man steiermarkweit einfach und bequem die durchgeführten PCR-Tests in eine dafür vorgesehene Box einwerfen. Bei rund 60 unserer Standorte ist dies sogar an Sonn- und Feiertagen bzw. außerhalb der Öffnungszeiten möglich, da dort die Einwurfboxen im Außenbereich stehen. Diese Boxen werden auch an Sonn- und Feiertagen entleert und ausgewertet.“ Er hofft, dass die Steirer das Angebot zahlreich annehmen.