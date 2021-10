Zverev: „Dominics Körper ist großes Fragzeichen“

„Nichts übertreiben“

Thiem verbrachte die letzten Tage mit P.R.-Terminen für den WWF auf Mallorca und legte einen Kurzbesuch in Barcelona ein, arbeitet nächste Woche weiter an seiner Fitness in Salzburg. Erst langsam greift er wieder zum Schläger. „Ich werde sicher nichts übertreiben“, sagt Thiem, der am Montag erstmals seit Mai 2016 aus den Top-10 der Welt fallen wird, „arbeite konzentriert an meiner Rückkehr. Nur wenn ich 100 Prozent fit bin, spiele ich wieder.“