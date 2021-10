Wunsch erfüllt: Ein letzter Ausflug für Yelda

Eine wundervolle Erinnerung

Ende September dann die traurige Nachricht. Yelda verstarb in den Armen ihres Mannes auf der Palliativstation im Spital. Neben dem Bett das Familienfoto der Wunschfahrt, die bleibende Erinnerung an glückliche, unbeschwerte Tage. Dass Wünsche wie jener von Yelda in Erfüllung gehen können, ist nur durch viele engagierte Menschen - und durch Spenden - möglich.