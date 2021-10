LH Stelzer zieht für OÖ die Covid-Notbremse

Starker Infizierten-Zuwachs

In Oberösterreich gab es am Freitag nicht nur 1469 Neuinfektionen, sondern auch einen deutlichen Zuwachs an Spitalspatienten. Die Zahl der Corona-Infizierten stieg auf Normalstationen um 24 auf 270 und auf Intensivstationen um sieben auf 51. Zum Vergleich: Vor einer Woche (Freitag) zählte man 177 Covid-Patienten auf Normal- und 32 auf Intensivstationen. Mit 51 Intensivpatienten schrammte das Land schon an der Grenze der ICU-Betten in der bisher geltenden Stufe zwei. Diese sah eine Vorhaltung von 52 Intensivbetten für Covid-19-Fälle und 175 Intensivbetten für andere Krankheitsbilder vor. In der nächsten Stufe – 2a – werden 75 Intensivbetten für Covid-Patienten reserviert. Die maximale Gesamtkapazität an Intensivbetten beträgt in OÖ 333.