Verstorbene sollen auf Gipfel letzte Ruhe finden

Am Berg angekommen, wird statt eines Grabsteins in einem biologisch abbaubaren Ruhekissen ein Teil der Asche begraben. „So wird der Verstorbene Teil des Berges. Grundsätzlich wollen wir aber so wenig wie möglich in die Natur eingreifen. Grabsteine passen da auch überhaupt nicht hin“, so Schauer. Im Tal zurück wird die Urne mit der restlichen Asche in einem frei wählbaren Friedhof beigesetzt. Die Bestattungskosten variieren je nach Zeremonie zwischen rund 1200 und 3000 Euro.