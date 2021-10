So gehen Chemiker Tirols Wasser auf den Grund

Das CTUA (Chemisch-technische Umweltschutzanstalt) des Landes liegt unauffällig, fast bescheiden, am Langen Weg in Innsbruck. Das CTUA untersucht Tirols Wasser, von dem wir alle abhängen. Nicht zuletzt, weil der Mensch zu 80 Prozent aus Wasser besteht. Wasser ist außerdem unser wichtigstes Grundnahrungsmittel. Stolz präsentieren die Chemiker und Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe die beiden neuen Hochleistungsgeräte. Ein Analysegeräte heißt etwa Hochleistungs-Chromatographie-Massenspektrometer. Bei diesem futuristisch klingenden Namen überlässt es auch Felipe den Chemikern in den weißen Kitteln, ins Detail zu gehen. Das Hochleistungs-Chromatographie-Massenspektrometer etwa kann mit nur einem Milliliter Flüssigkeit innerhalb von einer Stunde eine exakte Analyse der Flüssigkeit liefern. 100 Schadstoffe kann das Gerät so in kürzester Zeit identifizieren.