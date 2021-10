Todeslenker (18) muss für drei Monate in Haft

Im Tempo-Rausch jagte der 18-Jährige an jenem schicksalshaften Februar-Tag mit einem vollbesetzten BMW über die Vogelweiderstraße in Salzburg-Schallmoos. Bis zu 128 km/h schnell war er damals, betonte die Staatsanwältin. In einer Linkskurve verlor der Kfz-Lehrling die Kontrolle über das PS-Monster, prallte mit voller Wucht gegen den Betonpfeiler einer Eisenbahnbrücke.