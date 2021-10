Langfinger auf gestohlenem Bike gefasst

In den frühen Morgenstunden klickten am Donnerstag in Lauterach für einen 33-jährigen Mann die Handschellen. Der Mann war für zahlreiche Einbrüche in unverschlossene Autos in Lauterach verantwortlich. Bargeld und Wertgegenstände hatte er den Fahrzeugen entnommen. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung gelang der Polizei der Zugriff.