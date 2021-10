Drogen-Bunkerwohnungen gestürmt: Elf Festnahmen

Drogen, Bargeld und Waffen sichergestellt

In der Wohnung wurden insgesamt 115,5 Gramm Kokain, 388,9 Gramm Marihuana, 311,9 Gramm Cannabisharz und Bargeld in Höhe von 9445 Euro sowie eine Schreckschusspistole und ein Pfefferspray sichergestellt. Im Zuge der Vernehmungen attackierte später einer der Männer einen Beamten und verletzte ihn dabei leicht. Der 20-Jährige wurde mittels Körperkraft gesichert und wieder zurück in seinen Haftraum gebracht.