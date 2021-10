4000 Jahre alte Olivenkerne in der Türkei gefunden

In der Türkei haben Forscher bei Grabungen nahe der türkisch-syrischen Grenze 4000 Jahre alte Olivensamen freigelegt. Gefunden wurden sie in einer Ausgrabungsstätte namens Oylum Höyük, einem seit dem vierten vorchristlichen Jahrtausend bewohnter Siedlungshügel, der in einem Ortsteil der Provinzhauptstadt Kilis in der gleichnamigen Provinz liegt.