Nun droht die Verlängerung

Die Ausreisebeschränkungen in St. Koloman sollten eigentlich am 31. Oktober auslaufen. Weil die Infektionszahlen jedoch nicht sinken, könnte das Land die Maßnahme auch verlängern. „Bezüglich St. Koloman wurde noch keine Entscheidung getroffen. Wir sind in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und werden schauen, wie sich die Zahlen in den kommenden Tagen entwickeln“, heißt es dazu aus dem Büro des Landeshauptmannes. Die 7-Tage-Inzidenz in der Tennengauer Ortschaft liegt trotz Ausreisebeschränkung immer noch bei mehr als 1500.