Gans to go: Festtagsessen für Zuhause zu gewinnen!

Der Aufwand in der Küche rund um das perfekte Gansl-Festessen ist häufig enorm. Wer sich den Stress sparen will, freut sich über die Idee der Küchenchefs der Flemings Hotels: Eine „Gans to go“ zum Abholen für die Familienfeier mit den Liebsten. Die zeitintensiven Vorbereitungen für den Gänsebraten samt Beilagen und den damit verbundenen Arbeitsaufwand übernehmen die Profiköche. Nach Voranmeldung steht der Gänsebraten dann ganz unkompliziert zur Abholung bereit - oder kommt per Taxi zur Wunschadresse.