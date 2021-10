In Natternbach laufen die Fäden zusammen

Eine wichtige Rolle spielt dabei Natternbach, Schmidbauers Heimatort, in dem das Logistikzentrum von Biogena untergebracht ist. „Jedes Paket, das von uns weltweit verschickt wird, kommt aus Natternbach“, erzählt Schmidbauer stolz. Rund 350.000 Pakete sind das derzeit, die pro Jahr an die Biogena-Kunden verschickt werden. Um hier die steigende Nachfrage bedienen zu können, wurde in Automatisierung investiert.