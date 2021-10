15. Lange Nacht der Bewerbung als Karrierechance

Bis einschließlich 17. November auf www.langenachtderbewerbung.com können sich noch 300 Bewerber*innen einen der heiß begehrten Plätze sichern, um bis zu vier echten Bewerbungsgespräche mit ihren Wunschunternehmen führen. Um sich für ihren Pitch optimal vorbereiten zu können, erhalten die Bewerber*innen vorab das Handbuch „how to pitch“ und dem Video-Vortrag „anders bewerben“. Am 29. November sorgt Karrierecoach Doria in einem Live-Workshop für den letzten Feinschliff, damit jede*r gut gerüstet in die Bewerbungsgespräche starten kann.