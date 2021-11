Mit der „Krone“ als Gruppe zu Burgenland Extrem

Eine faszinierende Naturkulisse, Freude an der Bewegung, und das Ganze in ein Abenteuer verpackt - das ist der Erfolgsweg von Burgenland-Extrem. Am 28. Jänner 2022 ist es erneut soweit. Für die 24-Stunden-Tour rund um den Neusiedler See sucht die „Krone“ eine vier- bis sechsköpfige Gruppe oder Familie, die in einer Serie von der Vorbereitung bis zum Ziel begleitet wird!