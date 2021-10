Amstettens Co-Trainer: „Spielen auch für Fallmann“

Auf der Tribüne wird gerade alles in Cup-Stil eingekleidet, verfolgt Mario Holzer das Treiben. Der Ex-Kapitän, mittlerweile in der sportlichen Führung, war bei Aufstiegen gegen Altach, Mattersburg etc. oft ein Erfolgsheld, hofft auf eine Überraschung. „Solche Partien sind etwas Besonderes. Und gerade im ÖFB-Cup haben Amstettens Spieler immer eine hohe Spannung aufgebaut und tolle Leistungen gezeigt.“ Wie in den bisherigen zwei Duellen gegen Rapid, in denen er sich ebenso in die (Regen-)Schlachten warf.