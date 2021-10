„Contra“: Späte Reue des älteren weißen Mannes

Statt in Paris spielt „Contra“ in Frankfurt am Main. Christoph Maria Herbst („Der Vorname“) verkörpert den Rhetorikprofessor Richard Pohl. Für die Rolle der Studentin fiel die Wahl auf Nilam Farooq, bekannt aus Filmen wie „Du Sie Er & Wir“ und als langjährige TV-Kommissarin in der ZDF-Krimireihe „SOKO Leipzig“.