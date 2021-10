Murray-Traumschlag - aber am Ende jubelt Alcaraz

Altmeister Andy Murray hat am Mittwoch bei den Erste Bank Open für den Schlag des Tages gesorgt! Beim Duell mit dem erst 18-jährigen Carlos Alcaraz brillierte der 34-jährige Routinier mit einem großartigen Schlag nach einem intensiven Ballwechsel (oben im Video ab Minute 01:16). Am Ende gewann Alcaraz das Generationen-Duell. Der Spanier setzte sich mit 6:3 und 6:4 durch und steht in Wien im Viertelfinale.