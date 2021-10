BBU-Boys blieben im Overtime-Krimi eiskalt

Das Duell am Dienstag daheim gegen Klagenfurt stand lange auf der Kippe, erst zwei Sekunden vor Schluss retteten sich die Mozartstädter in die Verlängerung. In der Overtime ließen Adrian Mitchell und Co. aber nichts mehr anbrennen, gewannen den Krimi am Ende verdient mit 90:82. Nur die Swarco Raiders aus Tirol haben wie die Salzburger im Westen noch eine weiße Weste.