Tiere sagen Danke - „Nusi“

Tieftraurig und verzweifelt landete die kleine Maus bei einer Pflegestelle - erst ein Inserat in der „Krone“-Tierecke brachte das Glück in „Nusis“ Leben zurück. Frau Ilse K. aus Graz-Umgebung verliebte sich sofort in das Bild der tapferen Kämpferin und schloss das Hundefräulein bereits am nächsten Tag in ihre Arme. „Ich habe sie gesehen und sofort gespürt: Das ist mein Hund! “Lucy„, wie ich sie nenne, hat sofort mein Herz erobert, es fühlt sich an, als wäre sie immer schon da gewesen, sogar die Katzen lieben sie.“ Wir wünschen Frauerl und „Lucy“ eine wunderschöne Zukunft!