Tiere sagen Danke - „Rocky“

Eine Abgabe im Tierheim Linz führte dazu, dass der Papagei in der „OÖ Krone“-Tierecke vorgestellt wurde. Und damit hatte „Rocky“ großes Glück! Petra Kämpke entdeckte ihn in der Zeitung. Die Tierfreundin hatte schon zwei dieser farbenprächtigen Vögel und lebt in einem Haus ohne direkte Anrainer, also perfekte Voraussetzungen für eine Aufnahme. Von Beginn an fühlte sich „Rocky“ in seinem neuen Heim willkommen und versteht sich bestens mit seinen Kameraden, mit denen er sogar eine eigene Etage zum Spielen zur Verfügung hat.