Wir suchen die besten Halloweenfotos unserer Leser

Halloween - Fest der Streiche, der Dunkelheit, der bösen Geister und finsteren Gestalten. Bald, nämlich am 31. Oktober, ist es wieder so weit: In der „schaurigsten Nacht des Jahres“ werden sich wieder allerlei verkleidete Gruselfans und Schaulustige in den Gassen und Straßen Österreichs tummeln um Mitbürger zu ärgern oder um süße Naschereien abzustauben. Wir suchen die schönsten, gruseligsten und witzigsten Halloweenfotos unserer Leser! Jeder Abdruck in der Printausgabe der Kronen Zeitung wird mit einem Leserreporter-Honorar von 50 Euro belohnt.