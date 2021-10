Banken schränken Sparbuchangebot zunehmend ein

Sparbücher gibt es zwar noch, aber die Anbieter werden weniger. Ein aktueller Test zeigt: Nur sechs von elf Banken bieten noch ein klassisches Sparbuch ohne Bindungsfrist an. „Sparbücher sind bei den Banken nicht mehr wirklich in. Die Zinsen für Sparprodukte sind im Keller.“ Bei einem Zinssatz von 0,01 Prozent pro Jahr muss ein täglich abhebbares Guthaben mit 10.000 Euro 26,7 Jahre veranlagt sein, um etwa Eröffnungsspesen in Höhe von 20 Euro durch Zinserträge ausgleichen zu können.