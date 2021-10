Totengräber und Schattenmenschen

Wien - der Nabel der Geisterwelt?

Wilhelm Gabler geht es in erster Linie darum, unerklärliche Phänomene zu enträtseln und logische Ursachen dafür zu finden. Denn in 98 Prozent der Fälle gibt es für den angeblichen Spuk eine natürliche Erklärung. Und die restlichen zwei Prozent? Nun, für die gibt es keine. Einer der Spuk-intensivsten Orte Europas ist nachweislich der „Friedhof der Namenlosen“ beim Alberner Hafen in Wien.