Nächste Panne: Automat erkannte Ticket-Codes nicht

Mehrere Salzburger hatten sich erst das neue Klimaticket gekauft und später via Internet eine Aufzahlung gemacht – um künftig erste Klasse fahren zu können. Mit dem Klimaticket kann man bekanntlich sämtliche Verkehrsmittel in ganz Österreich ein Jahr lang nutzen. Für die erste Klasse erhielten die Salzburger einen so genannten QR-Code. Mit ebendiesem könne man sein Klimaticket an allen Kartenautomaten zu einem Fahrschein erster Klasse machen. So lautete jedenfalls das Versprechen. Aber: An den Automaten am Salzburger Hauptbahnhof klappte das am Montag nicht – das meldeten gleich mehrere treue Leser der „Krone“.