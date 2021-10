Jetzt können Salzburger zuhause gratis gurgeln

In Wien gibt es sie schon lange – nun zieht Salzburg nach: Ab heute gibt es PCR-Tests auch zum Mitnehmen – als Gurgel-Variante. Abgeholt werden können die Test-Kits an 54 Stellen in ganz Salzburg – abgeben kann man sie an 241 Stationen. Der Landeshauptmann spricht von einem wichtigen Zusatzangebot.