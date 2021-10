150 Lenker durften den Ort nicht verlassen

Bis inklusive dem 31. Oktober wird in St. Koloman kontrolliert und bis inklusive dem 3. November in Adnet und Annaberg-Lungötz. Für die Polizei ist es „ein beträchtlicher Kontrollaufwand“, erzählt Paul Pirchner, Bezirkskommandant der Polizei im Tennengau. Rund um die Uhr können die Beamten nicht an jeder Ortsausfahrt stehen, „da bräuchten wir deutlich mehr Personal“. Zudem muss gewährleistet sein, dass die Polizei auch ihre Kernaufgaben erfüllt - Verkehrssicherheit, Kriminalität etc. „Falls mehr Gemeinden betroffen wären, müssten wir noch genauer auf das Personal schauen“, meint Pirchner.