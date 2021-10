Avakadava: „Bislang schlafe ich sehr gut“

„FUN“ kommt offiziell am 15. November raus", so der 30-Jährige. Neue Location für den Videodreh wurde schließlich das Grand Hotel de l‘Europe in Bad Gastein. Entstanden ist dort ein düsterer Clip, reich an schnellen Schnitten, die den psychedelischen Charakter des Dream-Pop-Songs unterstreichen. Texte, die das Leben beschreiben wie es ist und die nichts beschönigen, sind Marcus Rieders Markenzeichen.